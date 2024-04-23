Гаити призывает международное сообщество предотвратить геноцид в островном государстве

Гаити нуждается в срочной помощи международного сообщества, поскольку ситуация в стране становится всё критичнее. Об этом..

Гаити нуждается в срочной помощи международного сообщества, поскольку ситуация в стране становится всё критичнее. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред Гаити Антонио Родриг.

В островном государстве действуют вооружённые бандитские группировки. Многие объединились в альянс, известный как «Вив Ансанм», или «Живущие вместе». По оценкам правозащитных организаций, бандформирования контролируют 90% Порт-о-Пренса – столицы Гаити.

Преступные группировки ранее заявляли, что хотят свергнуть премьер-министра Ариэля Анри. В начале марта тот пообещал уйти в отставку, когда будет сформирован президентский совет. Однако после этого нападения бандитов только участились.

[Антонио Родриг, постпред Гаити при ООН]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы не устанем повторять: совершенно необходимо действовать быстро, чтобы избежать геноцида в стране».

По данным ООН, в Гаити в первом квартале этого года в результате бандитского насилия были убиты 2500 человек. Это в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Кроме того, более 360 000 гаитян были вынуждены покинуть дома. Миллионы людей голодают.

[Кэтрин Рассел, директор ЮНИСЕФ]:

«Пять с половиной миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. Эти цифры включают три миллиона детей, то есть двое из трёх детей в стране голодают. Во многих районах основных услуг больше не оказывают. Люди теряют доступ к еде и чистой питьевой воде».

В октябре прошлого года Совбез ООН одобрил создание многонациональной вооружённой миссии, которая поможет гаитянской полиции в борьбе с бандитами.

Возглавить миссию обещала Кения. Однако из-за внутренних противоречий пока не может этого сделать.

К тому же Ариэль Анри сейчас находится за границей, а президентский совет так и не сформирован. При таких условиях кенийские власти не могут направить в Гаити своих силовиков, поскольку там не с кем взаимодействовать.

Короткая ссылка на эту страницу: