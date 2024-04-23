Гаити призывает международное сообщество предотвратить геноцид в островном государстве

Гаити нуждается в срочной помощи международного сообщества, поскольку ситуация в стране становится всё критичнее. Об этом..
Дата загрузки: 2024-04-23
Гаити нуждается в срочной помощи международного сообщества, поскольку ситуация в стране становится всё критичнее. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред Гаити Антонио Родриг.
В островном государстве действуют вооружённые бандитские группировки. Многие объединились в альянс, известный как «Вив Ансанм», или «Живущие вместе». По оценкам правозащитных организаций, бандформирования контролируют 90% Порт-о-Пренса – столицы Гаити.
Преступные группировки ранее заявляли, что хотят свергнуть премьер-министра Ариэля Анри. В начале марта тот пообещал уйти в отставку, когда будет сформирован президентский совет. Однако после этого нападения бандитов только участились.
[Антонио Родриг, постпред Гаити при ООН]:
«Мы не устанем повторять: совершенно необходимо действовать быстро, чтобы избежать геноцида в стране».
По данным ООН, в Гаити в первом квартале этого года в результате бандитского насилия были убиты 2500 человек. Это в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года.
Кроме того, более 360 000 гаитян были вынуждены покинуть дома. Миллионы людей голодают.
[Кэтрин Рассел, директор ЮНИСЕФ]:
«Пять с половиной миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. Эти цифры включают три миллиона детей, то есть двое из трёх детей в стране голодают. Во многих районах основных услуг больше не оказывают. Люди теряют доступ к еде и чистой питьевой воде».
В октябре прошлого года Совбез ООН одобрил создание многонациональной вооружённой миссии, которая поможет гаитянской полиции в борьбе с бандитами.
Возглавить миссию обещала Кения. Однако из-за внутренних противоречий пока не может этого сделать.
К тому же Ариэль Анри сейчас находится за границей, а президентский совет так и не сформирован. При таких условиях кенийские власти не могут направить в Гаити своих силовиков, поскольку там не с кем взаимодействовать.
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