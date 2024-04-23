Мужчина из Сербии посвятил жизнь спасению лошадей

Двенадцать лет назад серб Желько Иличич спас лошадь, которую хотели усыпить. Она была больна, но он..

Двенадцать лет назад серб Желько Иличич спас лошадь, которую хотели усыпить. Она была больна, но он её выходил. С тех пор мужчина посвящает жизнь лошадям. В 2015 году открыл приют на небольшом участке земли в Лапово в Центральной Сербии.

Сюда попадают разные лошади, включая скаковых, завершивших карьеру. В их числе был и чемпион местных скачек.

[Желько Иличич, владелец приюта]:

«Он жил в приюте и потом умер от старости. Были разные лошади – пострадавшие от плохого обращения, а также старые. Но были и те, которые жили хорошо, но хозяева больше не могли о них заботиться».

Уход за лошадьми отнимает много времени.

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[Желько Иличич, владелец приюта]:

«Забота о лошадях – большой труд. Лошади ничему не учатся. В этом их отличие от собак и кошек. По этой причине лошадям постоянно нужна помощь».

В 2016 году владельцу приюта стала добровольно помогать Виолетта Йович. Сначала приезжала два раза в неделю, потом – чаще, и в итоге осталась здесь жить.

[Виолетта Йович, волонтёр]:

«Это уже не волонтёрство, не хобби и не работа. Это моя жизнь».

Приют спас уже 80 лошадей. Многим нашли новых хозяев. А некоторые навсегда остаются здесь. Как, например, 28-летний конь, который снялся во многих сербских фильмах. В приюте дают кров и другим животным. Сейчас здесь живут девять лошадей, два осла, буйвол, семь свиней, несколько собак, кошек и кур.

По словам Желько, это единственный приют для лошадей в Сербии, но официального статуса он пока не получил. И всё же власти помогают. Недавно отремонтировали дорогу, ведущую к приюту.

Ну а серб планирует проводить здесь сеансы терапевтической верховой езды и другие мероприятия. Надеется, что так сможет зарабатывать на содержание и лечение животных. Это позволило бы не зависеть от пожертвований.

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