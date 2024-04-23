Мужчина из Сербии посвятил жизнь спасению лошадей

Двенадцать лет назад серб Желько Иличич спас лошадь, которую хотели усыпить. Она была больна, но он..
Дата загрузки: 2024-04-24
Двенадцать лет назад серб Желько Иличич спас лошадь, которую хотели усыпить. Она была больна, но он её выходил. С тех пор мужчина посвящает жизнь лошадям. В 2015 году открыл приют на небольшом участке земли в Лапово в Центральной Сербии.
Сюда попадают разные лошади, включая скаковых, завершивших карьеру. В их числе был и чемпион местных скачек.
[Желько Иличич, владелец приюта]:
«Он жил в приюте и потом умер от старости. Были разные лошади – пострадавшие от плохого обращения, а также старые. Но были и те, которые жили хорошо, но хозяева больше не могли о них заботиться».
Уход за лошадьми отнимает много времени.
[Желько Иличич, владелец приюта]:
«Забота о лошадях – большой труд. Лошади ничему не учатся. В этом их отличие от собак и кошек. По этой причине лошадям постоянно нужна помощь».
В 2016 году владельцу приюта стала добровольно помогать Виолетта Йович. Сначала приезжала два раза в неделю, потом – чаще, и в итоге осталась здесь жить.
[Виолетта Йович, волонтёр]:
«Это уже не волонтёрство, не хобби и не работа. Это моя жизнь».
Приют спас уже 80 лошадей. Многим нашли новых хозяев. А некоторые навсегда остаются здесь. Как, например, 28-летний конь, который снялся во многих сербских фильмах. В приюте дают кров и другим животным. Сейчас здесь живут девять лошадей, два осла, буйвол, семь свиней, несколько собак, кошек и кур.
По словам Желько, это единственный приют для лошадей в Сербии, но официального статуса он пока не получил. И всё же власти помогают. Недавно отремонтировали дорогу, ведущую к приюту.
Ну а серб планирует проводить здесь сеансы терапевтической верховой езды и другие мероприятия. Надеется, что так сможет зарабатывать на содержание и лечение животных. Это позволило бы не зависеть от пожертвований.
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