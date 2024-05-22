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Потерянную гитару Леннона и ещё 930 музыкальных лотов продадут на аукционе

Потерянную гитару Леннона и ещё 930 музыкальных лотов продадут на аукционе

Около тысячи гитар, костюмов и других предметов из истории рок-н-ролла скоро выставят на аукцион в Нью-Йорке...

Дата загрузки: 2024-05-23

Потерянную гитару Леннона и ещё 930 музыкальных лотов продадут на аукционе
Около тысячи гитар, костюмов и других предметов из истории рок-н-ролла скоро выставят на аукцион в Нью-Йорке.

Мероприятие «Музыкальные иконы» проводит аукционный дом Julien’s Auctions. Продажи будут вести физически, а также онлайн.

Некоторые знаковые предметы сейчас выставлены в Hard Rock Cafe на Таймс-сквер.

Самый популярный лот – 12-струнная гитара Джона Леннона Hootenanny, которая появляется в фильме Help!.

Инструмент в чехле недавно обнаружили в Великобритании. Ожидается, что за гитару заплатят 600-800 тысяч долларов.

[Мартин Нолан, директор Julien’s Auctions]:
«У нас есть знаменитая 12-струнная гитара Джона Леннона Hootenanny, предположительно утерянная более 50 лет назад. Недавно её нашли на чердаке дома в Великобритании. Это историческая гитара, на которой Джон Леннон и Джордж Харрисон играли в альбомах Help! и Rubber Soul. На ней также играли в фильме Help!, а ещё на ней недавно сыграл наш друг Ринго Старр. Он хотел увидеть гитару в последний раз. Все считали, что она утеряна, и вдруг её нашли».

Другие знаковые лоты – наряды Майкла Джексона и жёлтая гитара Принса Cloud 3.

[Мартин Нолан, директор Julien’s Auctions]:
«Представлены предметы одежды невероятных артистов. Например, Майкла Джексона – короля поп-музыки, но также и короля стилей. У нас есть его чёрный пиджак из тура Victory 1984 года. Есть пиджак с серебряными пайетками Tompkins and Bush, который Майкл Джексон надевал в Германии в 2002 году, а затем пожертвовал на благотворительность. У нас есть платье Fendi Эми Уайнхаус, в котором она выступала на частном мероприятии Fendi в Париже в 2006 году».

Некоторые артисты, такие как Адам Клейтон, пожертвуют вырученные средства на благотворительность.

Ожидается, что лоты в целом принесут от четырёх до пяти миллионов долларов.

Аукцион «Музыкальные иконы» – ежегодный. При этом сама выставка в кафе будет работать до 30 мая.
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