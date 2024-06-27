Оригинальный рисунок для обложки первой книги о Гарри Поттере ушёл с молотка за рекордные 1,9 миллиона..

Рисунок для обложки первой книги о Гарри Поттере продали за рекордные $1,9 млн

Оригинальный рисунок для обложки первой книги о Гарри Поттере ушёл с молотка за рекордные 1,9 миллиона долларов на торгах в Нью-Йорке. При этом за лот рассчитывали выручить от 400 000 до 600 000 долларов. Имя владельца не разглашают.

Аукционный дом Sotheby’s заявил, что рисунок стал самой дорогой вещью, связанной с Гарри Поттером, из всех, когда-либо проданных на торгах.

Иллюстрацию сделал художник Томас Тейлор. Он одним из первых прочитал рукопись Джоан Роулинг. После этого Тейлор за два дня нарисовал эскиз обложки. Использовал акварель и чёрный карандаш. Обложка украсила первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень», опубликованное в 97-м году.

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Рисунок не первый раз выставляли на аукцион. До этого его продавали в Лондоне. Лот оценивали в 25-30 тысяч долларов. Выручить удалось 100 000.

В романах Джоан Роулинг описаны приключения Гарри Поттера и его друзей, которые учатся чародейству в школе Хогвартс.

Книги о юном волшебнике входят в список литературных бестселлеров. По всему миру уже продано более 500 миллионов экземпляров. Основная серия состоит из семи романов. Также есть три официальных дополнения и три коллекционных издания.

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