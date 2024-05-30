Недавно обнаруженные тексты песен Боба Дилана, которые не были опубликованы, выставят на аукцион в Нью-Йорке. Тексты..

Два неопубликованных текста песен Боба Дилана выставят на торги в Нью-Йорке

[Дэвид Левенхерц, глава аукционного дома Lion Heart Autographs]:

«Нет ничего необычного в том, что он, несмотря на то, где находился, сделал это, когда появилось вдохновение. Идеи вдруг пришли ему в голову. И он просто схватил бумагу, которая была под рукой, и начал писать».

Недавно обнаруженные тексты песен Боба Дилана, которые не были опубликованы, выставят на аукцион в Нью-Йорке. Тексты записаны на двух бланках для телефонных сообщений нью-йоркского отеля Ritz Carlton.

Тексты написаны в начале 80-х годов, когда Дилан работал над альбомом Infidels. В обоих есть религиозный контекст. Однако специалисты считают, что две задумки не связаны между собой.

Одна песня начинается словами «Я видел больше, чем хотел увидеть». За этот текст рассчитывают выручить от 12 000 до 15 000 долларов.

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Другая песня начинается со слов ««Я надеялся, что ты это скажешь». Листок с текстом оценивают в ту же сумму. К нему будет прилагаться губная гармошка. Владелец текстов утверждает, что Боб Дилан подарил ему этот музыкальный инструмент вместе с двумя бланками из отеля Ritz Carlton.

Примерно десять лет назад рукописный текст песни Like a Rolling Stone был продан на аукционе за два миллиона долларов. А за текст песни A Hard Rain’s A‐Gonna Fall выручили 400 000 долларов.

[Дэвид Левенхерц, владелец аукционного дома Lion Heart Autographs]:

«Разница в том, что эти два текста были окончательными словами песен, которые стали популярными во всём мире. А эти два лота – пока только зачатки идей, от которых автор, возможно, отказался. А, возможно, они найдут своё воплощение в будущих песнях. Но они отражение творческого процесса, который был у Дилана в то время».

Боб Дилан – американский певец, поэт, композитор и киноактёр. Ему уже 83 года. В 2016-м он получил Нобелевскую премию по литературе «За создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции».

Аукцион состоится 5 июня в Нью-Йорке.

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