Картину Тициана, которую похищали дважды, выставляют на торги в Лондоне

Картину Тициана с яркой и необычной историей выставят на торги в Лондоне. Её дважды похищали, причём..

Картину Тициана с яркой и необычной историей выставят на торги в Лондоне. Её дважды похищали, причём один раз – для Наполеона. Это ранняя работа венецианского мастера под названием «Отдых на пути в Египет». На ней изображены Дева Мария с младенцем Иисусом и её муж Иосиф.

Тициан написал картину примерно в 1510 году, когда ему было около 20 лет. Именно в то время художник совершил настоящий переворот, привнеся в религиозную живопись натурализм.

[Генри Петтифер, сотрудник аукционного дома Christie’s]:

«Фигуры написаны на фоне очень красивого пейзажа, и всё это как бы перекликается между собой. А пейзаж для Тициана был очень важным элементом картины. Это не просто фон. Художник по-настоящему старался слить всё воедино».

Эксперты считают эту картину важной работой Тициана. К тому же у неё интересная история. Она принадлежала многим знатным персонам, включая императоров. А в 1809 году французские войска украли её из дворца Бельведер в Вене специально для Наполеона.

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[Орландо Рок, глава совета директоров компании Christie’s UK]:

«Она хранилась в коллекции эрцгерцога Австрийского. Когда войска Наполеона вошли в Вену, они украли эту картину, потому что Наполеон планировал создать необыкновенный Императорский музей, полный сокровищ».

В 1878 году аукционный дом Christie’s выставил картину на торги. Её купил 4-й маркиз Бат. После этого она хранилась в его усадьбе Лонглит. В середине 90-х прошлого века картину украли. Через семь лет арт-детектив нашёл её на автобусной остановке в Лондоне. К счастью, произведение искусства не пострадало.

Аукционисты отмечают, что важных картин Тициана в частных коллекциях очень мало. Ценность полотна повышает и то, что оно некоторое время принадлежало Наполеону. Ожидается, что торги будут жаркими. За картину рассчитывают выручить от 19 до 32 миллионов долларов. Аукцион пройдёт 2 июля.

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