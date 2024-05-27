Драгоценности и часы легендарной певицы Ширли Бэсси выставят на аукцион

Дама Ширли Бэсси, которая исполнила знаменитую песню «Бриллианты навсегда» в фильме о Джеймсе Бонде, продаст часть..

Дама Ширли Бэсси, которая исполнила знаменитую песню «Бриллианты навсегда» в фильме о Джеймсе Бонде, продаст часть своих украшений и часов на аукционе. Вырученные средства пойдут на благотворительность.

87-летняя певица, родившаяся в Уэльсе, расстаётся более чем с 80 произведениями искусства, в том числе таких именитых брендов, как Cartier и Van Cleef & Arpels.

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[Никита Бинани, представительница Sotheby’s]:«Эта коллекция эклектична и демонстрирует великую личность и статус суперзвезды. Многие изделия украшены бриллиантами, и это прекрасный элемент, который объединяет всё воедино».

Лоты различаются как по цене, так и по стилю. Самые знаковые включают бриллиантовое колье, стоимость которого может составить от 270 до 320 тысяч евро, и бриллиантово-золотую парюру от Cartier, которую хотят продать за 200-250 тысяч евро. Также выставлено кольцо с жёлтым бриллиантом, за которое могут заплатить от 165 до 200 тысяч евро, и изумрудно-бриллиантовое колье Van Cleef & Arpels, которое оценивают в сумму от 60 до 70 тысяч евро.

[Никита Бинани, представительница Sotheby’s]:«Одна из замечательных особенностей этой коллекции в том, что многие драгоценности связаны с её сценическими выступлениями».

Так, кольцо Van Cleef & Arpels 60-х годов, инкрустированное белыми бриллиантами, Бэсси получила от Элтона Джона после выступления на одном из его гала-концертов.

Помимо исполнения в фильме «Бриллианты навсегда» 1971 года, Бэсси известна тем, что записала саундтреки для двух других фильмов о Джеймсе Бонде: «Голдфингер» 1964 года и «Лунный гонщик» 79 года.

Главные элементы коллекции выставят в рамках аукциона Sotheby’s London Fine Jewels в конце мая. Также их можно будет приобрести на аукционе в Париже 10 октября.

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