Коллекцию личных вещей Вивьен Вествуд продадут на аукционе

Платья, костюмы, обувь и украшения из личной коллекции покойного британского дизайнера Вивьен Вествуд уйдут с молотка на аукционе. Christie’s выставляет в Лондоне более 200 лотов. [Адриан Хьюм-Сейер, представитель аукционного дома Christie’s]:«Итак, это личный гардероб Вивьен Вествуд. Это «Вествуд для Вествуд», и это просто невероятно. Она легендарный дизайнер, но именно эти вещи она носила последние 40 лет своей жизни».

Вивьен Вествуд – одно из самых громких имён британской моды, Она умерла в декабре 2022 года в возрасте 81 года.

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[Адриан Хьюм-Сейер, представитель аукционного дома Christie’s]:«В отличие от многих людей в её статусе, она носила вещи неоднократно. У неё были любимые наряды. Здесь можно найти вещи, которые были зашиты. При обычной продаже это было бы недостатком. Но в нашем случае это потрясающе, потому что эти швы сделаны рукой Вивьен Вествуд».

Вествуд была активисткой во многих сферах. На её футболках можно было увидеть лозунги против изменения климата, загрязнения окружающей среды, а также в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

[Адриан Хьюм-Сейер, представитель аукционного дома Christie’s]:«Интерес огромный, ведь такие продажи действительно проходят очень редко. Нам в Christie’s повезло: за эти годы у нас было несколько личных коллекций, и каждая из них была уникальной. Но очень редко выставляют коллекции личной одежды модельеров».

Цель торгов – собрать средства на благотворительность. Деньги разделят между организациями «Гринпис», Фондом Вивьен, Amnesty International и «Врачами без границ».

Онлайн-торги проходят с 14 по 28 июня. Кроме того, 25 июня в Лондоне состоится физический аукцион.

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