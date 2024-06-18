Забыть о войне, играя в шахматы, помогают детям в ДР Конго

Эти дети мало что видели в жизни, кроме войны. Они живут в лагере для переселенцев на..

Эти дети мало что видели в жизни, кроме войны. Они живут в лагере для переселенцев на востоке Демократической Республики Конго. Обрести душевное равновесие им помогают шахматы.

Раз в неделю сюда из близлежащего города Гома приезжают шахматисты. Они учат детей сосредотачиваться и обдумывать ходы. Основатель шахматного клуба считает, что жизнь в условиях войны заставляет детей воспринимать конфликты как нечто нормальное.

[Акили Башиге Лвенда, основатель шахматного клуба]:

«Мы хотим разорвать этот порочный круг. Мы занимаем их умы игрой в шахматы, и это снимает напряжение, помогает справиться со стрессом и даёт возможность решать проблемы мирно. Поэтому мы очень хотим заинтересовать детей шахматами и надеемся, что это принесёт им мир. Они смогут заново открыть себя и обрести логическое мышление».

Восток ДР Конго много лет охвачен вооружёнными столкновениями из-за этнических конфликтов и борьбы за природные ресурсы. За последние два года война между армией и повстанцами вынудила сотни тысяч людей покинуть дома и искать убежища в лагерях, подобных этому.

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[Клод Бвенге, директор лагеря для переселенцев]:

«Эти дети играли в опасные игры. Но теперь, когда мы стали с ними заниматься (шахматами), они стали очень сосредоточенными».

Шахматисты хотят подготовить детей к участию в крупных турнирах. Может быть, однажды кто-то поедет и на международные соревнования и увидит жизнь без войны. Основатель шахматного клуба надеется, что такие игроки станут посланниками мира в своей стране.

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