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Один пистолет – 34 смерти: процветающий чёрный рынок оружия в Эквадоре

Один пистолет – 34 смерти: процветающий чёрный рынок оружия в Эквадоре

Смертоносное оружие на улицах Эквадора. Страна пытается справиться со всплеском насилия, который нарастает с 2020 года...

Дата загрузки: 2024-07-03

Один пистолет – 34 смерти: процветающий чёрный рынок оружия в Эквадоре
Смертоносное оружие на улицах Эквадора. Страна пытается справиться со всплеском насилия, который нарастает с 2020 года. Так, гильзы от одного 9-миллиметрового пистолета нашли в 27 местах перестрелок. Эксперты говорят, что из него убили не менее 34 человек. Это много даже по меркам страны, где уровень преступности считается одним из самых высоких в мире.

Объёмы контрабанды оружия в Эквадор в последние годы резко выросли. Много привозят из США. При этом в прошлом году в стране зарегистрировали почти 8000 убийств. Это примерно в шесть раз больше, чем в 2020 году.

Один из ключевых методов борьбы с незаконным оборотом оружия – изучение пуль и гильз. Это помогает перекрыть маршруты поставок. Это также позволяет составить судебно-медицинскую историю для будущих уголовных дел.

Впрочем, отследить оружие не так просто. Более чем из 40 000 единиц оружия, изъятых с 2019 года, удалось отследить только 900.

[Ренато Ривера, эксперт в области организованной преступности]:
«Одно оружие может быть связано с 30-ю убийствами. В итоге трудно определить, сколько оружия поступает в страну. Также трудно связать его с убийствами».

Тихоокеанский портовый город Гуаякиль считается центром наркоторговли и ареной борьбы за сферы влияния между мексиканскими, албанскими и другими иностранными картелями. Это приводит к большому количеству убийств.

[Бенджамин Молина, представитель полиции]:
«Они переправляют оружие в нашу страну, пока оно не попадёт на рынок и к преступным группировкам».

В январе 22 банды города признали террористическими организациями.

Одновременно Эквадор пытается перекрыть маршруты незаконного оборота оружия из США, Перу и других стран региона. Но силам правопорядка часто не хватает финансирования и персонала.

[Марио Пазмино, бывший начальник армейской разведки]:
«Не существует никакой разведывательной службы, позволяющей выявить этих поставщиков, отследить цепочки поставок и остановить торговлю оружием. Этого не существует».

Так, в стране с населением в 17 миллионов человек есть только 17 микроскопов для изучения пуль, а также менее 250 обученных технических специалистов.
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