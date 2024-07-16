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Война в Судане: 50 000 переселенцев нашли убежище в городе Гедареф на востоке страны

Война в Судане: 50 000 переселенцев нашли убежище в городе Гедареф на востоке страны

Примерно 50 000 переселенцев прибыли в город Гедареф на востоке Судана. Власти ожидают, что их число..

Дата загрузки: 2024-07-16

Война в Судане: 50 000 переселенцев нашли убежище в городе Гедареф на востоке страны
Примерно 50 000 переселенцев прибыли в город Гедареф на востоке Судана. Власти ожидают, что их число будет расти. Люди покидают дома из-за гражданской войны, которая идёт с апреля прошлого года.

В Гедарефе открыли временный лагерь для переселенцев. Вместе со взрослыми здесь поселились 400 детей. Им оказывают помощь сотрудники ЮНИСЕФ: проводят медицинский осмотр и вакцинируют.

[Насра Ислан, сотрудница ЮНИСЕФ]:
«Мы также организуем развлекательные мероприятия, чтобы поддержать детей и облегчить их душевные страдания».

Война в Судане началась в то время, когда в стране готовилось создание переходного гражданского правительства. К нему должна была перейти власть от военной хунты, которая ранее совершила государственный переворот. После перехода власти планировали провести выборы.

В рамках этого процесса в суданскую армию должна была интегрироваться военизированная организация «Силы быстрого реагирования», которая раньше подчинялась правительству. Однако её руководство отказалось от интеграции и развязало военные действия.

В результате конфликта почти 10 миллионов человек покинули дома. Ещё 25 миллионов нуждаются в гуманитарной помощи, и на страну надвигается голод.

11 июля под эгидой ООН должны были пройти мирные переговоры. Их цель – достичь соглашения о прекращении огня в некоторых районах, чтобы сотрудники благотворительных организаций могли помочь мирным жителям. На переговоры в Женеву явились представители только одной стороны. В ООН не уточняют, какой именно. Теперь переговоры будут идти через сотрудника ООН, и стороны конфликта не станут встречаться лицом к лицу.
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