Ветеран бега с быками Джо Дистлер из США признаётся, что до сих пор испытывает сильные эмоции,..

Американец почти 60 лет приезжает на Сан-Фермин, чтобы бегать с быками

Ветеран бега с быками Джо Дистлер из США признаётся, что до сих пор испытывает сильные эмоции, когда идёт по узким улочкам испанского города Памплона. Здесь проходит знаменитая фиеста Сан-Фермин. А её главная изюминка – энсьерро, то есть убегание от стада быков, коров или телят.

Джо принимает участие в мероприятии уже почти 60 лет.

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[Джо Дистлер, ветеран бега с быками]:«Это фотография человека, который научил меня бегать – самого известного американца после Эрнеста Хемингуэя, который когда-либо приезжал сюда. Его звали Мэтт Карни. Он жил в Париже».

Джо бОльшую часть года живёт в Нью-Йорке. Но каждый июль, начиная с 1967 года, он берёт свой красный шарф и кроссовки, чтобы отправиться на фестиваль.

Забеги в Памплоне обычно проходят на участке в 800 метров.

[Джо Дистлер, ветеран бега с быками]:«Это мы с Мэттом бежим по улице в 1971 году, разговаривая друг с другом. Быки позади нас. Это я. Это Мэтт».

Дистлер, перенёсший операцию на бедре, говорит, что больше не может быстро бегать. Но он всё равно получает прилив адреналина, стоя на одном из поворотов, мимо которого пробегают быки.

Джо также делится секретом, как решиться на участие в таком мероприятии. Он говорит, что главное – не терять чувство страха. Ну и конечно, иметь огромную страсть к такому развлечению.

Фиеста в Памплоне проводится ежегодно уже больше восьми столетий. Она длится одну неделю: с 6 по 14 июля.

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