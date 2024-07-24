21 июля стало самым жарким днём на планете за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура воздуха достигла 17,09 градуса по Цельсию. Это на 0,01 градуса выше предыдущего температурного рекорда, установленного 6 июля прошлого года. Такие данные приводит европейская климатическая служба Copernicus, которая ведёт наблюдения с 1940 года.

Исследователи напоминают, что ещё более ранний рекорд был установлен в 2016 году. Тогда средняя глобальная температура достигла 16,8 градуса по Цельсию.

Обычно такие рекорды регистрируют с конца июня по начало августа. Это обусловлено тем, что в Северном полушарии, где много суши, стоит лето, а океаны в Южном полушарии ещё не успели остыть. В этом году сыграло роль и то, что сейчас на большей части Антарктиды температура намного превышает средний показатель.

Сотрудники службы Copernicus предполагают, что нынешний год может стать самым тёплым за всю историю наблюдений. Пока рекорд принадлежит 2023 году.

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Одной из причин высоких температур стал погодный феномен Эль-Ниньо, который приводит к потеплению воды в океане. Но в апреле этого года это явление завершилось. Вскоре его, возможно, сменит погодный феномен Ла-Нинья с противоположным эффектом.

[Карло Буонтемпо, директор службы Copernicus]:

«Если переход к Ла-Нинье произойдёт, и Тихий океан очень быстро и очень сильно остынет, то будет шанс, что 2024 год не станет самым тёплым за всю историю наблюдений. Однако у нас за спиной уже шесть месяцев, каждый из которых был самым тёплым».

Между тем исследователи говорят, что 21 июля, возможно, рекордным днём будет недолго. Во многих районах Северного полушария пока держится сильная жара.

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