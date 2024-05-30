Сотни воздушных шаров с мусором и экскрементами прилетели из Северной Кореи в Южную. Ким Ё Чжон,..

КНДР направила шары с экскрементами через границу с Южной Кореей

Сотни воздушных шаров с мусором и экскрементами прилетели из Северной Кореи в Южную.

Ким Ё Чжон, сестра Ким Чен Ына, сказала, что это был «подарок от чистого сердца» для южнокорейцев, которые «жаждут свободы слова».

Для проверки и сбора упавших пакетов привлекли военные подразделения по работе со взрывчатыми веществами и группы реагирования на химические и биологические угрозы.

Местных жителей предупредили не подходить к предметам и сообщать о любых неизвестных объектах властям.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Ли Си Ын, местная жительница]:«Было так жутко и страшно, потому что воздушный шар мог упасть, а также потому что у Северной Кореи могла быть конкретная цель. В тот момент все были напуганы. Я задавалась вопросом, что бы с нами случилось, если бы там был не просто мусор, а вирусы или химикаты».

По данным Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи, обнаружено более 260 воздушных шаров. Большинство из них упало на землю. В пакетах нашли мусор. В некоторых также были фекалии животных.

Отправка воздушных шаров в КНДР – практика, к которой часто прибегают южнокорейские активисты. В том числе перебежчики из Северной Кореи. На шарах обычно отправляют посылки с агитационными листовками, мини-радиоприёмниками, едой, а также флешками с южнокорейскими музыкальными клипами и сериалами.

Северная Корея гневно реагирует на подобные акции, называя их «опасной провокацией». В среду она пообещала отправить в Южную Корею ещё больше шаров с мусором.

Короткая ссылка на эту страницу: