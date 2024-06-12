Как гигантские пауки из Азии захватывают территории США

Пауки Джоро размером примерно с человеческую ладонь всё больше распространяются на восточном побережье Соединённых Штатов. Часто..

Пауки Джоро размером примерно с человеческую ладонь всё больше распространяются на восточном побережье Соединённых Штатов. Часто они устрашают своими размерами: самки вырастают до 20 сантиметров, самцы – до 10.

Но, несмотря на внешний вид, пауки Джоро оказались довольно стеснительными. Как выяснили исследователи, они не способны на агрессивное поведение, и в случае, если рядом будет животное или человек, они надолго замирают и не двигаются.

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[Даниэл Кронауер, исследователь из Университета Рокфеллера]:«Они не опасны. Они не агрессивны. Даже если бы вы действительно потревожили паука до такой степени, что он вас укусил, это не было бы проблемой. Их яд не опасен для человека».

Этот вид родом из Восточной Азии, поэтому в США считается инвазивным. Своё имя он получил из японских мифов. Его назвали в честь мифического существа Джорогумо, способного ловить людей с помощью шёлка.

Пауков Джоро впервые заметили в американской Джорджии десять лет назад. С тех пор с каждым годом их всё больше. Они распространились в Северной и Южной Каролине, Вирджинии и Мэриленде.

[Даниэл Кронауер, исследователь из Университета Рокфеллера]:«В естественном ареале они встречаются в Японии, Китае, вплоть до предгорий Гималаев. Поэтому они довольно холодоустойчивы. И я думаю, именно поэтому мы можем ожидать, что они двинутся дальше на север».

В США они попали, вероятно, с товарами из Азии.

[Даниэл Кронауер, исследователь из Университета Рокфеллера]:«Большинство этих инвазивных видов распространяется людьми, часто с грузом, который перевозят кораблями в качестве балласта».

Эксперты отмечают, что пауки Джоро могут быть полезными. Они питаются комарами и москитами.

Есть вероятность, что этих гигантов летом увидят даже в Нью-Йорке.

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