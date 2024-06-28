На севере России бушуют лесные пожары. В Якутии их сейчас 176. Общая площадь превышает 619 000..

Из-за лесных пожаров на севере России в июне в атмосферу попало много углерода

На севере России бушуют лесные пожары. В Якутии их сейчас 176. Общая площадь превышает 619 000 гектаров. В тушении огня задействованы 1500 человек и 100 единиц техники.

Несколько крупных лесных пожаров зафиксировано и в Бурятии. Там огонь тушат более 200 спасателей. В соседнем Забайкальском крае огнём выжгло уже 100 000 гектаров. Спасатели пытаются локализовать 48 пожаров. Дым от них достиг Иркутской области. А там тоже продолжают бороться с крупными очагами возгораний.

Пожары в этих регионах возникают из-за сухих гроз. Распространению огня способствуют засуха, отсутствие дождей и сильные ветры.

Европейские учёные сообщают, что в июне лесные пожары в Арктической зоне привели к большим выбросам углекислого газа. В целом в атмосферу попало 6,8 мегатонны углерода. За последние 20 лет больше было только в июне 2019 и 2020 годов.

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Учёные говорят, что лесные пожары постепенно смещаются на север, охватывая тайгу и тундру. В России одним из самых пожароопасных регионов считается Якутия. В 2021 году там сгорело почти 19 миллионов гектаров леса. Тогда же дым от этих пожаров впервые в истории достиг Северного полюса.

В Северном полушарии лесные пожары, как правило, достигают пика в июле и августе. При этом в тундре и зоне арктических пустынь ситуацию ухудшает то, что там много болот и торфяников. Часто горение идёт под землёй, и огонь может тлеть несколько месяцев, а потом выходить на поверхность.

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