Дроны разбрасывают семена над Косово, чтобы восстановить леса

Этот дрон сбрасывает семена липы и сосны на склон холма недалеко от Приштины – столицы Косово...

Этот дрон сбрасывает семена липы и сосны на склон холма недалеко от Приштины – столицы Косово. Каждый год страна теряет почти 700 гектаров леса. Причина в незаконной вырубке и в пожарах. Местные защитники природы говорят, что обезлесивание угрожает рысям и бурым медведям.

Косовские экологи надеются, что дроны-сеятели помогут восстановить леса. Перед полётом в беспилотник загружают 100 шариков с семенами. Шарики состоят из смеси глины, песка, биомассы, обогащённой минералами и другими ингредиентами, которые защищают семена от насекомых и грызунов.

В проекте участвует хорватская компания Project O2. Её сотрудники говорят, что с помощью дрона можно сеять семена в пять раз быстрее, чем вручную.

[Лара Вукасович, сотрудница компании Project O2]:

«Преимущество такой технологии также в том, что можно сажать растения в отдалённых районах, особенно в тех, где произошли стихийные бедствия, такие как пожары или наводнения. Туда сложно добраться даже спасателям. А мы можем сажать растения в любой местности».

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Беспилотник может засеять гектар земли за два часа. Для этого нужно от 2000 до 5000 шариков с семенами, в зависимости от типа посадки. Прорастает только треть семян, поэтому и сеют в три раза больше, чем надо.

Такой метод уже используют в США, Бразилии, Африке и Европе, чтобы быстро восстанавливать лесную растительность.

По оценкам Программы ООН по окружающей среде, ежегодно планета теряет леса, общая площадь которых равна площади Португалии.

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