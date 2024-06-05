Как пищевые отходы помогают фермерам в Дубае

Эти пищевые отходы, безусловно, попадут в мусорный контейнер, но при этом не окажутся на свалке. Их..

Эти пищевые отходы, безусловно, попадут в мусорный контейнер, но при этом не окажутся на свалке. Их доставят на перерабатывающее предприятие в Дубае. Уже несколько лет стартап Reloop собирает пищевые отходы в городских ресторанах. Из остатков еды делают удобрения.

[Юсеф Чехад, соучредитель компании Reloop]:

«Мы живём среди песков, но можем превратить их в плодородную почву для земледелия. Так мы поможем сельскохозяйственному сектору, а также защитим и улучшим продовольственную безопасность страны».

После сбора пищевые отходы сортируют. Потом отправляют на компостирование. Процесс занимает от 8 до 12 недель.

[Юсеф Чехад, соучредитель компании Reloop]:

«Во время компостирования отходы надо постоянно переворачивать. При этом нужны естественный солнечный свет и тепло. Это гарантирует, что процесс пройдёт как надо».

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В процессе компостирования также участвуют бактерии, грибы и дождевые черви. Готовое удобрение упаковывают в мешки. После этого оно поступает на фермы по всем Арабским Эмиратам.

[Хамад Халфан аль-Мутава, фермер]:

«В выращивании сельскохозяйственных культур очень важны натуральные органические удобрения. Я заметил, что это удобрение не пахнет. И это дополнительный плюс современной продукции».

В компании Reloop называют удобрения «коричневым золотом». Но переработка пищевых отходов приносит пользу не только фермерам.

[Юсеф Чехад, соучредитель компании Reloop]:

«Мы избавили свалки от тысячи тонн пищевых отходов. Так удалось предотвратить попадание 1,2 тонны углекислого газа в атмосферу».

Стартап делает удобрения с 2021 года. Пищевые отходы ему поставляют более ста ресторанов.

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