Как пищевые отходы помогают фермерам в Дубае

Эти пищевые отходы, безусловно, попадут в мусорный контейнер, но при этом не окажутся на свалке. Их..
Дата загрузки: 2024-06-06
Эти пищевые отходы, безусловно, попадут в мусорный контейнер, но при этом не окажутся на свалке. Их доставят на перерабатывающее предприятие в Дубае. Уже несколько лет стартап Reloop собирает пищевые отходы в городских ресторанах. Из остатков еды делают удобрения.
[Юсеф Чехад, соучредитель компании Reloop]:
«Мы живём среди песков, но можем превратить их в плодородную почву для земледелия. Так мы поможем сельскохозяйственному сектору, а также защитим и улучшим продовольственную безопасность страны».
После сбора пищевые отходы сортируют. Потом отправляют на компостирование. Процесс занимает от 8 до 12 недель.
[Юсеф Чехад, соучредитель компании Reloop]:
«Во время компостирования отходы надо постоянно переворачивать. При этом нужны естественный солнечный свет и тепло. Это гарантирует, что процесс пройдёт как надо».
В процессе компостирования также участвуют бактерии, грибы и дождевые черви. Готовое удобрение упаковывают в мешки. После этого оно поступает на фермы по всем Арабским Эмиратам.
[Хамад Халфан аль-Мутава, фермер]:
«В выращивании сельскохозяйственных культур очень важны натуральные органические удобрения. Я заметил, что это удобрение не пахнет. И это дополнительный плюс современной продукции».
В компании Reloop называют удобрения «коричневым золотом». Но переработка пищевых отходов приносит пользу не только фермерам.
[Юсеф Чехад, соучредитель компании Reloop]:
«Мы избавили свалки от тысячи тонн пищевых отходов. Так удалось предотвратить попадание 1,2 тонны углекислого газа в атмосферу».
Стартап делает удобрения с 2021 года. Пищевые отходы ему поставляют более ста ресторанов.
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