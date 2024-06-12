В Индии люди гибнут от аномальной жары

В Индии люди гибнут от жары. В одном только восточном штате Одиша официально подтвердили несколько десятков..
Дата загрузки: 2024-06-13
В Индии люди гибнут от жары. В одном только восточном штате Одиша официально подтвердили несколько десятков таких смертей.
[Нилаканта Мишра, глава департамента здравоохранения Одиши]:
«С начала сезона, по данным Специальной комиссии по оказанию помощи, в Одише подтвердили 41 случай смерти от теплового удара. Другие зарегистрированные случаи смерти расследуются».
Расследование включает ещё восемь таких смертей только за минувшие выходные.
В целом же, по данным индийских СМИ, начиная с марта, по всей стране зарегистрировали более 25 тысяч случаев заболеваний, связанных с жаркой погодой.
Это лето для Индии и ряда других регионов Азии выдалось необычно жарким. Кое где столбики термометров поднимаются до 53 градусов по Цельсию.
И индийские метеорологи прогнозируют, что легче пока не станет: волны тепла продолжат окутывать север и восток страны в ближайшие дни.
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