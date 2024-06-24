В Греции лесные пожары распространились из-за ураганного ветра

На юге Греции бушуют лесные пожары. Они стали неконтролируемыми и масштабными из-за сильного ветра. На полуострове..
Дата загрузки: 2024-06-24
На юге Греции бушуют лесные пожары. Они стали неконтролируемыми и масштабными из-за сильного ветра. На полуострове Пелопоннес погиб мужчина, который помогал тушить огонь рядом со своей деревней.
В исторической области Ахея на борьбу с огненной стихией брошены 120 пожарных, а также десятки машин.
[Теодорос Барис, мэр Эримантоса]:
«Погодные условия очень сложные. У нас были очень сильные ветры, огонь быстро распространился, и с ним очень трудно справиться».
Власти эвакуировали жителей десяти деревень.
[Теодорос Барис, мэр Эримантоса]:
«Сгорели дома, конюшни и домашний скот. Мы даже не говорим о сельскохозяйственном производстве. Ущерб просто огромный».
Пожары также перекинулись на соседнюю историческую область Элида. Огонь бушевал и на острове Андрос. Там эвакуировали четыре деревни. Пожар тушат с земли и с воздуха.
Во второй половине июня в Грецию пришла первая за лето волна аномальной жары. Местами температура поднималась выше 44 градусов. Сейчас из-за угрозы природных пожаров страна находится в состоянии повышенной готовности. Особенно высокий риск на полуострове Пелопоннес и в Аттике. Метеорологи обещают, что из-за жары и сильных ветров всё лето в Греции будет трудным.
В прошлом году после двухнедельной жары в стране также начались лесные пожары. Погибли 20 человек.
Но не только погодные условия приводят к таким бедствиям. Часто пожары возникают по вине людей. Так, в августе прошлого года власти арестовали около 80 подозреваемых в поджогах.
В этом году в Греции ужесточили законы о поджогах. Виновным грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 200 000 евро.
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