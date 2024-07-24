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Сотни жертв: в Эфиопии сошли два оползня

Сотни жертв: в Эфиопии сошли два оползня

До 229 человек возросло число погибших в результате двух оползней на юге Эфиопии. И может вырасти..

Дата загрузки: 2024-07-25

Сотни жертв: в Эфиопии сошли два оползня
До 229 человек возросло число погибших в результате двух оползней на юге Эфиопии. И может вырасти еще больше – на месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.

Оползни сошли после сильных дождей. Оба – в одном и том же месте: в районе Гезе-Гофа. Первый – ночью в воскресенье, а второй – утром в понедельник. Он накрыл спасателей и местных жителей людей, собравшихся для помощи в разборе завалов после первого оползня.

По словам местных чиновников, среди погибших – дети и беременные женщины. При этом, по меньшей мере, пять человек удалось извлечь из-под завалов живыми.

Сколько людей ещё могут находиться под слоями грязи – неизвестно.

Федеральные власти обещают помочь пострадавшим. Премьер-министр Эфиопии выразил свои соболезнования семьям погибших.

Сезон дождей в Эфиопии длится с июля по сентябрь. Оползни в это время здесь – явление обычное.
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