В Индии сошёл с рельсов пассажирский экспресс, есть жертвы

В Индии – снова авария на железной дороге. На севере страны, в штате Уттар-Прадеш, сошёл с..
Дата загрузки: 2024-07-19
[Винит Джайсвал, полицейский]:
«В этом несчастном случае погибли два человека. Ещё шестеро получили тяжёлые травмы».
В целом пострадали 20 человек. Их доставили в больницы.
Авария произошла в районе города Гонда более чем в 100 километрах от столицы штата – города Лакхнау. С рельсов сошли шесть вагонов. Экспресс ехал из Чандигарха в Дибругарх – город в восточном штате Ассам.
Причину аварии расследуют.
Ежедневно в Индии курсируют 14 тысяч поездов, и ими пользуются более 12 миллионов человек.
При этом железнодорожные сети старые. Ежегодно на них происходит несколько сотен аварий. Большинство связаны с устаревшим сигнальным оборудованием или с человеческим фактором.
Так, в июне товарный состав врезался в пассажирский поезд в восточном штате Западная Бенгалия, в результате чего погибли девять человек и десятки получили ранения. Следователи заявили, что машинист грузового поезда проигнорировал сигнал светофора.
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