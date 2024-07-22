Джо Байден отказался от борьбы за пост президента США. Действующий глава государства заявил, что будет исполнять..

Джо Байден отказался от борьбы за пост президента США. Действующий глава государства заявил, что будет исполнять обязанности до конца срока. Он также предложил выдвинуть новым кандидатом от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис. Байден пояснил, что выходит из президентской гонки в интересах своей партии и страны.

Ранее на президента обрушилась волна общественного давления, а также давления со стороны законодателей-демократов и членов Демократической партии. В конце июня 81-летний Байден провально выступил на теледебатах со своим соперником Дональдом Трампом. Он также представил публике президента Украины Владимира Зеленского как президента Путина. Ещё один конфуз случился, когда Байден назвал Камалу Харрис вице-президентом Трампом.

Поначалу Байден сопротивлялся давлению и не хотел выбывать из президентской гонки. Но опросы показали, что в самых ключевых штатах поддержка Трампа растёт. К тому же недавно у Байдена выявили COVID-19.

По мнению аналитика из Брукингского института, уход Байдена создаст проблемы для республиканцев, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

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[Даррелл Уэст, аналитик из Брукингского института]:«Им придётся пересмотреть направленность своей кампании. Они говорили, что Джо Байден слишком стар и не справляется с работой, а его семья коррумпирована. Теперь эти аргументы не пригодятся».

Байден – первый с 1968 года действующий президент, отказавшийся от переизбрания на второй срок. Предыдущим был президент Линдон Джонсон.

Между тем Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети, что сомневается в правдивости диагноза «ковид» у Байдена. По мнению Трампа, якобы заболевание дало тому возможность оправдать отказ от участия в выборах.

Экс-президент США также предложил провести предстоящие сентябрьские теледебаты на телеканале Fox News, а не на ABC News, как запланировано. Трамп считает этот телеканал «очень предвзятым».

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