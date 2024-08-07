Камала Харрис представила кандидата на пост вице-президента от демократов

Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис и её недавно избранный напарник на пост вице-президента,..
Дата загрузки: 2024-08-08
В своём выступлении в Университете Темпл Уолз рассказал о том, что вырос в небольшом городке штата Небраска, и что 24 года служил в Национальной гвардии США. Также он работал учителем обществознания в старшей школе и футбольным тренером.
Губернатором Миннесоты от Демократической партии он стал в 2018 году. Сейчас Уолзу 60 лет. У него тесные связи с сельскими американскими избирателями, которые в последние годы широко голосовали за Трампа.
Ранее Харрис вела переговоры с тремя потенциальными кандидатами на пост вице-президента в случае её победы в ноябре. Помимо Уолза, это были губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и сенатор от Аризоны Марк Келли.[Шеннон Браун, участница мероприятия]:
«Мне нравится наш губернатор Джошуа Шапиро. Он замечательный, динамичный, и я очень рада, что он останется губернатором. Мне также нравится наш вице-президент. Он выглядит приземлённым и прогрессивным. Думаю, что он хорошо её дополняет».
59-летняя Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как в прошлом месяце 81-летний Джо Байден под давлением собственной партии вышел из гонки. С тех пор Камала Харрис собрала на свою предвыборную кампанию миллионы долларов.
Между тем, Уолз продвигает прогрессивную повестку дня, которая включает бесплатные школьные обеды, цели по борьбе с изменением климата, налоговые льготы для среднего класса и расширенный оплачиваемый отпуск для работников.
Штаб Дональда Трампа изображает Уолза как либерала, чьи ценности далеки от большинства американцев.
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