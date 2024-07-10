Испанские болельщики ликуют после победы их сборной над Францией в полуфинале Евро-2024 со счётом 2:1. Матч..

Испанские болельщики счастливы после победы их сборной над Францией

Испанские болельщики ликуют после победы их сборной над Францией в полуфинале Евро-2024 со счётом 2:1.

Матч проходил в Мюнхене. Он начался с быстрого гола французов. Коло Муани забил уже на девятой минуте, отправив мяч в ворота головой после передачи Мбаппе.

Тем самым Франция забила свой первый гол с игры на Евро-2024.

Однако испанцы быстро отыгрались. На 21-й минуте 16-летний нападающий Ламин Ямаль сравнял счёт. В итоге он стал самым молодым автором гола на чемпионатах Европы и мира.

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До этого рекорд 66 лет удерживал Пеле, забивший гол в 17 лет.

Победный гол в игре забил Дани Ольмо уже через четыре минуты.

[испанская болельщица]:«Мы рассчитывали на победу. У нас большие надежды. Я думаю, что мы обязательно выиграем в чемпионате, другого выхода нет. Да здравствует Испания!» [испанский болельщик]:«Матч прошёл идеально, просто идеально. Хороший гол от Ламина Ямаля в верхний угол. Всё идеально. Дани Ольмо завершил дело ещё одним голом. Мы едем в Берлин». [французская болельщица]:«Я не думаю, что Франция играла так же хорошо, как в прошлые годы. Испанцы были очень сильны. Но наблюдать за игрой всё равно было очень интересно». [французский болельщик]:«Давайте посмотрим правде в глаза: сначала у нас было две ничьих, а теперь мы один раз играем хорошо и не справляемся. Такова жизнь. Пока».

Финал состоится в Берлине 14 июля.

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