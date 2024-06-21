Испанские болельщики уже мечтают о победе своей сборной в Евро-2024 после того, как «Красная фурия» победила..

Испанские болельщики после поражения Италии уже мечтают о победе в Евро-2024

Испанские болельщики уже мечтают о победе своей сборной в Евро-2024 после того, как «Красная фурия» победила Италию со счётом 1:0.

Автогол Риккардо Калафьори во втором тайме принёс испанцам, доминирующим на поле, победу над действующим чемпионом Европы, а также квалификацию в 1/8 финала Евро-2024 в качестве победителя группы B.

Испания то и дело создавала опасные ситуации у ворот. Однако действующих чемпионов постоянно выручала блестящая игра итальянского вратаря Джанлуиджи Доннарумма. Он спасал ворота восемь раз.

Впрочем, на 55-й минуте судьба сыграла с итальянцами злую шутку. Мяч отскочил от колена Калафьори и попал в его же ворота.

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[испанская болельщица]:«Я чувствую, что мы доминировали на протяжении всей игры. Это была потрясающая игра». [испанский болельщик]:«В первых двух играх они забили много голов и создали много моментов, так что я думаю, что у них есть шанс. Но я из Германии, Германия тоже великолепна. Итак, между Испанией и Германией соотношение 50 на 50». [итальянский болельщик]:«Испания слишком хороша, качественная команда. Италия упустила много своих моментов, просто не смогла правильно двигать мячом». [итальянская болельщица]:«Во втором тайме они играли лучше, мы почти забили гол. Честно говоря, счёт всего 1:0, так что мы не очень переживаем. В конце концов, мы выиграли последний Еврокубок, так что посмотрим, сможет ли Испания выступить так же хорошо».

А болельщики сборной Англии разочарованы ничьей с Данией после матча во Франкфурте. Многие обвиняют тренера сборной Гарета Саутгейта.

[английский болельщик]:«Саутгейт снова сформировал не ту команду, слишком консервативную, в команде вообще нет энергии. Если мы хотим победить, мы должны играть намного лучше. Команда неправильная, динамика неправильная, вся энергия команды неправильная».

Англичане оживились на 18-й минуте благодаря голу Гарри Кейна. Но датчане воспользовались небрежной игрой Англии на 34-й минуте. Ответный гол забил Мортен Юльманн.

[датский болельщик]:«Мы так счастливы, очень счастливы. Но на самом деле счёт заслуженный. Мы ожидали, что борьба будет тяжёлой, но мы заслужили ничью».

Это было второе подряд неудачное выступление подопечных Гарета Саутгейта. В итоге они упустили шанс стать первой командой Англии, выигравшей две первые игры на евротурнире.

Англия сыграет со Словенией в последнем групповом матче во вторник, а датчане в тот же день сыграют с Сербией. Причём у всех четырёх команд в группе С технически есть шансы на выход в плей-офф.

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