После многих лет, проведённых глубоко в земле, триллионы этих периодических нимф цикад появляются в количестве, невиданном..

В США началось великое нашествие цикад, какое бывает раз в 220 лет

После многих лет, проведённых глубоко в земле, триллионы этих периодических нимф цикад появляются в количестве, невиданном уже нескольких веков.

Такие цикады встречаются только на востоке Соединённых Штатов и в нескольких других регионах.

Они появляются из-под земли циклично: каждые 17 и 13 лет. Но в этом году два цикла совпали. Такое происходит раз в 220 лет. Выводки появляются одновременно.

У простых людей подобное явление может вызвать только тревогу. А вот для биологов это чудо природы.

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[Джин Крицки, биолог]:«Сегодня в мире и так много поводов для беспокойства. Цикады не входят в их число. Для меня они, прежде всего, красивые насекомые. У них красные глаза, чёрные тела и оранжевые жилки на перепончатых крыльях. Мне нравится, как они появляются в таких больших количествах. Мне нравится, что я могу предсказать, когда они выйдут. Каждый раз это научный эксперимент».

Нимфы массово ползут по деревьям, где сбрасывают кожу, оставляя груды хрустящих оболочек. Спустя несколько дней они начнут стрекотать.

Джин Крицкий изучает этих насекомых уже 50 лет. Но всё же количество цикад в этом году его просто поразило.

[Джин Крицки, биолог]:«Их стратегия выживания состоит в том, чтобы появиться в таком большом количестве, и чтобы все хищники могли съесть столько цикад, сколько захотят. При этом останутся ещё миллионы насекомых. Хищникам просто надоест их есть».

Ожидается, что вскоре звук цикад будет таким громким, что может причинять неудобства людям. В некоторых районах штата Иллинойс уровень шума превысит 100 децибел. Это громче, чем газонокосилка.

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