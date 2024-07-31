Египетские волонтёры посадили 350 000 плодовых деревьев, чтобы спасти природу

Рядом со школой в египетской мухафазе Дакахлия кипит работа. Волонтёрам надо высадить 500 саженцев. Это часть..

Рядом со школой в египетской мухафазе Дакахлия кипит работа. Волонтёрам надо высадить 500 саженцев. Это часть масштабного проекта под названием «Шагра», что в переводе с арабского означает «Посади».

Инициативу в 2016 году запустил египтянин Омар эль-Диб. Её цель – озеленить пространство рядом со школами и университетами по всему Египту. Волонтёры посадили уже 350 000 деревьев в 17 мухафазах. Причём сажают плодовые деревья.

[Омар эль-Диб, основатель проекта]:

«Мы сажаем плодовые деревья, с одной стороны, для того, чтобы был урожай, а с другой – чтобы сократить объём углекислого газа, получить больше кислорода и создать тень, которая дарит прохладу. На улице, где есть плодовые или другие деревья, температура воздуха ниже на пять-семь градусов».

А здесь деревья посадили шесть лет назад. Волонтёры проверяют, как всё растёт. В этом саду есть гуава, лимоны и яблони.

[Усама Эль-Масри, волонтёр]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Волонтёры также помогают людям сажать фруктовые деревья, овощи и лекарственные растения на крышах и балконах. Посадили уже в 10 000 таких местах.

Основатель проекта уверен, что его инициатива поможет уменьшить вред от загрязнения природы. Также люди смогут экономить на фруктах, которые сейчас подорожали. Волонтёры планируют посадить миллион деревьев к 2030 году.

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