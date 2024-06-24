В США более 100 миллионов человек получили предупреждения об опасных температурах. Города на восточном побережье готовятся..

Более 100 миллионов американцев получили предупреждения о жаре

В США более 100 миллионов человек получили предупреждения об опасных температурах. Города на восточном побережье готовятся к рекордной жаре.

И в Вашингтоне, округ Колумбия, и в Бостоне, штат Массачусетс, люди стараются держаться поближе к воде. В городах работают фонтаны и распылители воды.

В помещениях спасают кондиционеры.

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В Балтиморе и Филадельфии – +38 градусов по Цельсию, и это рекорд. При этом власти предупреждают, что в Филадельфии из-за высокой влажности температура может подняться до +41, но при этом будет ощущаться ещё выше.

В Айдахо, Монтане и Вайоминге — +32. Это на 15 градусов выше нормы для этого времени года.

Метеорологи предупреждают, что в ближайшие часы жара также распространится на Небраску и Канзас.

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