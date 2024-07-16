101 год исполняется знаменитому знаку Hollywood в Калифорнии. Его установили ещё 13 июля 1923 года. Но..

Знаку Hollywood исполняется 101 год: с чего всё началось

101 год исполняется знаменитому знаку Hollywood в Калифорнии. Его установили ещё 13 июля 1923 года. Но изначально он не был символом киноиндустрии Голливуда.

Всё было намного банальнее. Это была реклама пригородного жилого комплекса Hollywoodland. И на знаке было написано именно это слово.

Когда люди заселились, вывеска стала не нужна. Она стала постепенно ветшать и разрушаться.

В 1973 году Лос-Анджелес объявил её достопримечательностью. Однако вывеска уже была в плачевном состоянии.

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Но всё же её удалось спасти. Помогли богатые спонсоры. В 1978 году был создан фонд под названием Hollywood Sign Trust.

Именно тогда полуразрушенную вывеску заменили на новую, которая представляла собой просто слово Hollywood.

Церемония открытия состоялась 14 ноября 1978 года, в 75-ю годовщину Голливуда. За ней в прямом эфире наблюдали 60 миллионов зрителей.

В последующие годы этот знак стал символом американской киноиндустрии. И его постоянно реставрируют.

В 2022 году, в преддверии 100-летнего юбилея знака, его обновили. На это ушло почти 950 литров белой краски и грунтовки. Ремонт длился два месяца.

В целом знак высотой 13 метров перекрашивают каждые десять лет. Причина в том, что на него постоянно воздействуют солнце, ветер и дождь.

Знак находится на склоне холма Маунт-Ли на высоте 491 метр над уровнем моря.

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