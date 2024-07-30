Барселона изменит статус 10 000 квартир для краткосрочной аренды

Барселона – крупный туристический центр, куда ежегодно приезжают миллионы туристов, чтобы исследовать архитектуру, еду, пляжи и..

Барселона – крупный туристический центр, куда ежегодно приезжают миллионы туристов, чтобы исследовать архитектуру, еду, пляжи и историю города.

Здесь постоянно проживает миллион 600 тысяч человек. При этом в прошлом году столицу Каталонии посетило ошеломляющее число путешественников – 26 миллионов. Многие из них остановились в апартаментах, которые сдают посуточно.

Хотя туризм составляет 15% экономики города, из-за него цены на аренду жилья постоянно растут. Это привело к тому, что недовольные жители начали выходить на улицы с протестами.

Так, во время одной из таких демонстраций участники кричали «Убирайтесь домой!» и стреляли из водяных пистолетов в людей, сидевших за столиками на террасах.

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За последние десять лет цены на жильё в Барселоне выросли в среднем почти на 40%. В связи с этим местные власти обещают действовать радикально. К 2028 году они хотят ограничить краткосрочную аренду. Согласно их решению, лицензии на туристические квартиры потеряют силу в районах, где наблюдается нехватка доступного жилья.

[Лайя Бонет, заммэра Барселоны]:«Сегодня в Барселоне у нас 10 000 квартир, которые строили с мыслью о том, что они будут служить жильём для семей. Но пока их используют гости города».

68-летняя Эстер Росет и ее соседи, приветствуют эти планы.

[Эстер Росет, местная жительница]:«Здесь в последние годы была катастрофа, так как они делали из квартир туристические, не спрашивая соседей и ничего не сообщая владельцу здания».

Однако владельцы туристических квартир планируют бороться с этим решением, утверждая, что отмена краткосрочной аренды поставит под угрозу их средства к существованию и оставит город без достаточного количества временного жилья.

[Мариан Муро, гендиректор Apartur]:«Если эти 10 000 квартир ликвидируют, у города возникнет серьёзная проблема с жильём, особенно во время проведения определённых мероприятий».

В прошлом году в квартирах Барселоны останавливалось около 2,5 миллионов туристов.

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