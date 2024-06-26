Забег в экстремальных условиях устроили в Боливии. Состязания проходят у подножия потухшего стратовулкана Сахама. В них..

110 спортсменов поучаствовали в забеге у подножия вулкана в Боливии

Забег в экстремальных условиях устроили в Боливии. Состязания проходят у подножия потухшего стратовулкана Сахама. В них участвуют 110 спортсменов из Боливии, Чили, Бразилии, Ирландии и Франции.

Атлеты по выбору соревнуются в забеге на 30, 20 или 8 километров. Все стартовали в пять утра на высоте 4860 метров над уровнем моря. Температура воздуха во время соревнований составляла от минус 5 до минус 8 градусов.

Спортсмены пробежали мимо смотровой площадки Монте-Сьело, затем через гейзеры недалеко от границы с Чили, и завершили забег у горячих источников Сахамы.

Стратовулкан расположен в Центральноандской пуне. Его вершина достигает 6542 метров. Это самая высокая гора в Боливии. Вершина вулкана покрыта вечными снегами. Ниже 6000 метров начинается скудная полупустынная растительность. Учёные считают, что стратовулкан последний раз извергался в голоцен, то есть не раньше, чем 11 000 лет назад.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Забег у подножия Сахамы – это третий этап чемпионата по скайраннингу «Горные гонки» в Боливии, проходящего в этом году.

Короткая ссылка на эту страницу: