110 спортсменов поучаствовали в забеге у подножия вулкана в Боливии

Забег в экстремальных условиях устроили в Боливии. Состязания проходят у подножия потухшего стратовулкана Сахама. В них..
Дата загрузки: 2024-06-26
Атлеты по выбору соревнуются в забеге на 30, 20 или 8 километров. Все стартовали в пять утра на высоте 4860 метров над уровнем моря. Температура воздуха во время соревнований составляла от минус 5 до минус 8 градусов.
Спортсмены пробежали мимо смотровой площадки Монте-Сьело, затем через гейзеры недалеко от границы с Чили, и завершили забег у горячих источников Сахамы.
Стратовулкан расположен в Центральноандской пуне. Его вершина достигает 6542 метров. Это самая высокая гора в Боливии. Вершина вулкана покрыта вечными снегами. Ниже 6000 метров начинается скудная полупустынная растительность. Учёные считают, что стратовулкан последний раз извергался в голоцен, то есть не раньше, чем 11 000 лет назад.
Забег у подножия Сахамы – это третий этап чемпионата по скайраннингу «Горные гонки» в Боливии, проходящего в этом году.
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