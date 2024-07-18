Уникальный скелет стегозавра уйдёт с молотка в Нью-Йорке. Аукционный дом Sotheby's впервые выставляет на торги останки..

Самый крупный и самый полный: редкий скелет стегозавра выставят на торги в Нью-Йорке

Уникальный скелет стегозавра уйдёт с молотка в Нью-Йорке. Аукционный дом Sotheby’s впервые выставляет на торги останки древнего ящера сразу после того, как они были раскопаны.

Ископаемое обнаружили два года назад в американском штате Колорадо. Сотрудники Sotheby’s с самого начала документировали весь процесс – от раскопок и до подготовки и монтажа скелета.

[Кассандра Хаттон, сотрудница аукционного дома Sotheby’s]:

«Это очень важно, поскольку именно так мы можем гарантировать подлинность находки. Мы видим, как её извлекают из земли, понимаем, как всё подготовили к продаже, наблюдаем за всем процессом вплоть до доставки к нам. Так покупатели будут знать, что приобретают что-то стоящее, по-настоящему подлинное и значимое».

Высота стегозавра – 3 метра 35 сантиметров, длина тела – более 6 метров, а длина бедренной кости – 1 метр 14 сантиметров. Ящера назвали Апексом, что в переводе с латинского означает «вершина». Этим хотят подчеркнуть, что этот скелет самый крупный и самый полный из всех останков стегозавров, когда-либо найденных.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

У стегозавров на спине располагались 17 костяных пластин, а хвост заканчивался смертельно опасным оружием – двумя парами шипов. Эти особенности сделали стегозавров самыми узнаваемыми динозаврами.

[Кассандра Хаттон, сотрудница аукционного дома Sotheby’s]:

«Если посмотреть на шипы под хвостом, то можно понять, что ящер умер, поджав хвост. Это предсмертная поза, похожая на позу собаки, койота или другого животного, которое, зная, что умирает, сворачивается калачиком. Этот ящер тоже так сделал».

Специалисты полагают, что стегозавр умер от старости. У него был артрит, а вот скелет остался неповреждённым. То есть нет признаков того, что ящер с кем-то боролся и получил травмы.

Скелет оценивают в 4-6 миллионов долларов. Если удастся столько выручить, то Апекс войдёт в число самых дорогих динозавров, когда-либо проданных на аукционе. Торги пройдут 17 июля.

Короткая ссылка на эту страницу: