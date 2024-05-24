Крупнейший почти за 30 лет аукцион вещей принцессы Дианы пройдёт в Нью-Йорке. Аукционный дом Julien's Auction..

Крупнейший почти за 30 лет аукцион вещей принцессы Дианы пройдёт в США

Крупнейший почти за 30 лет аукцион вещей принцессы Дианы пройдёт в Нью-Йорке. Аукционный дом Julien’s Auction подготовил более 150 лотов, включая личные и рабочие вещи Дианы и других членов королевской семьи.

Пока же коллекцию можно увидеть в нью-йоркском отеле Carlyle.

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[Мартин Нолан, основатель Julien’s Auctions]:«Когда в декабре мы продали одно из её платьев за рекордные миллион 140 тысяч долларов, то подумали: «Ух-ты, Диану действительно любят, и люди хотят владеть чем-то из её жизни и карьеры»».

Глава аукционного дома говорит, что эти торги будут историческими.

[Мартин Нолан, основатель Julien’s Auctions]:«Это самый крупный аукцион с тех пор, как Диана сама выставляла вещи на торги в 1997 году. Время от времени мы продаём один или два предмета, связанных с её жизнью и карьерой. Но на этом аукционе представлено более 150 вещей Дианы и других членов королевской семьи. БОльшая часть принадлежат Диане».

Главным лотом аукциона станет синее платье принцессы Уэльской, которое она надела на премьеру фильма «Призрак оперы» в 1986 году.

[Мартин Нолан, основатель Julien’s Auctions]:«Это невероятно красивое платье от Мюррея Арбейда, которое Диана продала на аукционе в 1997 году, чтобы собрать деньги на благотворительность. И женщина, которая купила его, сейчас принесла его нам. Мы оцениваем его в 200-400 тысяч долларов».

Среди других вещей – вечернее платье из пурпурного шёлка и кружева в испанском стиле, созданное Виктором Эдельштейном, а также розовое платье-рубашка с цветочным принтом, созданное Кэтрин Уокер.

[Мартин Нолан, основатель Julien’s Auctions]:«Интересно, что Диана любила повторно надевать вещи. Она хорошо знала экономику моды. И ещё, что очень приятно, она всегда хотела привлечь внимание к многообещающим, новым или начинающим дизайнерам. И она по несколько раз надевала наряды, которые для неё создавали. Это делало её особенной».

Аукцион пройдёт 27 июня в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Лоты также можно будет приобрести онлнайн.

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