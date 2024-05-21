Прокурор МУС запросил ордера на арест лидеров Израиля и ХАМАС

«Моральным оскорблением исторического масштаба» и «антисемитизмом» назвал премьер-министр Израиля решение прокурора Международного уголовного суда запросить ордера на арест его и министра обороны.

В видеообращении Нетаньяху сказал, что тем самым МУС приравнял его и Йоава Галанта с лидерами ХАМАС, в отношении которых также запросили ордера.

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[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:«Это похоже на создание морального равенства после 11 сентября между президентом Бушем и Усамой Бен Ладеном или между Рузвельтом и Гитлером во время Второй мировой войны. Какая пародия на правосудие, какой позор».

Демократы и республиканцы в Сенате США также осудили прокурора МУС за такой шаг, а лидер большинства Чак Шумер назвал его «позорным».

При этом у МУС нет инструментов для выполнения подобных ордеров. Кроме того, коллегия судей досудебного производства ещё должна определить, есть ли вообще основания для их выдачи.

Ранее лидеры Израиля и Палестины отвергли обвинения в совершении военных преступлений. Представители обеих сторон раскритиковали решение МУС.

Война между Израилем и ХАМАС, который контролирует сектор Газа, началась 7 октября с атаки боевиков на приграничные израильские общины и музыкальный фестиваль. Тогда они убили около 1200 человек и взяли в заложники более 250.

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