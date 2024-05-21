Как контрольный список правил спасает жизни недоношенных детей

Австралийка Кэтрин не устаёт восхищаться своей дочерью Джанной.

[Кэтрин Масгроув, мама недоношенного ребёнка]:«Она любит гоночные автомобили, грузовики и строительство. Она не похожа на других девочек».

Джанна родилась недоношенной, когда её мама была на 25 неделе беременности. Девочка весила всего 680 граммов.

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[Кэтрин Масгроув, мама недоношенного ребёнка]:

«Я даже не могла подержать её на руках, потому что она была очень маленькой. Поэтому её у меня забрали и начали действовать согласно контрольному списку».

Контрольный список правил ухода за недоношенными новорождёнными – это разработка специалиста по неонатологии Теджасви Чаудхари, который работает в больнице в Канберре. Врач считает его крайне важным.

[Теджасви Чаудхари, врач]:

«Это просто, удобно в использовании и улучшает результаты». [Лаура Бригульо, медсестра]:

«Это чёткий план того, кто будет наблюдать за дыханием, кто будет контролировать результаты измерений и кто будет отвечать за поддержку родителей».

Восемь лет назад контрольный список стал официальным руководством для врачей и медсестёр в больнице в Канберре.

[Теджасви Чаудхари, врач]:

«Смертность снизилась с 20 до 5%, то есть уменьшилась на 15%. Если вдуматься, это внушительный показатель».

О списке врача из Австралии узнали в Джакарте. Там врачи тоже стали применять такие правила в работе. Через два года в больнице стало выживать на 15% больше недоношенных младенцев, чем раньше.

[Путри Марсубрин, врач]:

«Это большая радость для нас – врачей и медсестёр».

Сейчас дочери Кэтрин три с половиной года. Девочка здорова, а мама до сих пор с благодарностью вспоминает медиков и контрольный список правил.

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