Как контрольный список правил спасает жизни недоношенных детей

Австралийка Кэтрин не устаёт восхищаться своей дочерью Джанной. [Кэтрин Масгроув, мама недоношенного ребёнка
Дата загрузки: 2024-05-21
Австралийка Кэтрин не устаёт восхищаться своей дочерью Джанной.[Кэтрин Масгроув, мама недоношенного ребёнка]:
«Она любит гоночные автомобили, грузовики и строительство. Она не похожа на других девочек».
Джанна родилась недоношенной, когда её мама была на 25 неделе беременности. Девочка весила всего 680 граммов.
[Кэтрин Масгроув, мама недоношенного ребёнка]:
«Я даже не могла подержать её на руках, потому что она была очень маленькой. Поэтому её у меня забрали и начали действовать согласно контрольному списку».
Контрольный список правил ухода за недоношенными новорождёнными – это разработка специалиста по неонатологии Теджасви Чаудхари, который работает в больнице в Канберре. Врач считает его крайне важным.
[Теджасви Чаудхари, врач]:
«Это просто, удобно в использовании и улучшает результаты».
[Лаура Бригульо, медсестра]:
«Это чёткий план того, кто будет наблюдать за дыханием, кто будет контролировать результаты измерений и кто будет отвечать за поддержку родителей».
Восемь лет назад контрольный список стал официальным руководством для врачей и медсестёр в больнице в Канберре.
[Теджасви Чаудхари, врач]:
«Смертность снизилась с 20 до 5%, то есть уменьшилась на 15%. Если вдуматься, это внушительный показатель».
О списке врача из Австралии узнали в Джакарте. Там врачи тоже стали применять такие правила в работе. Через два года в больнице стало выживать на 15% больше недоношенных младенцев, чем раньше.
[Путри Марсубрин, врач]:
«Это большая радость для нас – врачей и медсестёр».
Сейчас дочери Кэтрин три с половиной года. Девочка здорова, а мама до сих пор с благодарностью вспоминает медиков и контрольный список правил.
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