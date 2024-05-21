В Балтиморе отбуксировали грузовое судно, обрушившее мост

Трёхсотметровый контейнеровоз «Дали» спустя почти два месяца после катастрофической аварии отбуксировали в порт Балтимора. В конце..

Трёхсотметровый контейнеровоз «Дали» спустя почти два месяца после катастрофической аварии отбуксировали в порт Балтимора. В конце марта грузовое судно врезалось в опору моста Фрэнсиса Скотта Ки. Он обрушился и заблокировал проход по реке Патапско.

В середине мая специалисты удалили последний оставшийся пролёт моста. Это позволило отбуксировать контейнеровоз и освободить проход для судов с большой осадкой. Но рабочим ещё предстоит очистить реку от остатков моста. С этим планируют справиться до конца мая.

Мост будут восстанавливать до осени 2028 года. На это потребуется почти два миллиарда долларов. Ущерб от разрушения моста и остановки работы порта в Балтиморе, по оценкам американских СМИ, составит примерно 80 миллиардов долларов.

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Судно «Дали» будут ремонтировать. Оно повреждено, но сохранило герметичность. При этом на контейнеровозе по-прежнему остаётся экипаж, который состоит в основном из граждан Индии. У них просрочены визы, и дальнейшая их судьба пока не понятна.

Федеральные власти продолжают расследовать обстоятельства аварии. Известно, что перед тем, как врезаться в мост судно стало неуправляемым. В результате инцидента погибли шестеро дорожных рабочих. Они были иммигрантами из Мексики и Центральной Америки.

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