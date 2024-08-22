Ещё пять тел извлекли с затонувшей яхты техномагната Майка Линча

Тела ещё пятерых человек обнаружили спасатели на борту затонувшей у берегов Сицилии яхты. Она принадлежала семье..

Тела ещё пятерых человек обнаружили спасатели на борту затонувшей у берегов Сицилии яхты. Она принадлежала семье британского технологического магната Майка Линча. Погибших извлекли из воды и доставили в близлежащие больницы для официального опознания.

Как сообщило британское издание Daily Telegraph, двое из погибших – Линч и его 18-летняя дочь. В то время как итальянские СМИ сообщили, что опознали пока только тела банкира Джонатана Блумера и американского адвоката Криса Морвилло.

Трагедия с роскошной парусной яхтой произошла во время сильного шторма в понедельник.

Выжившие сообщили, что Линч организовал прогулку на яхте для своих коллег по работе. Судно стояло на якоре у порта Портичелло недалеко от Палермо, внезапно начался шторм, и оно перевернулось и затонуло.

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Из 22 человек на борту выжили 15, в том числе супруга техномагната. Одного погибшего нашли через несколько часов после катастрофы. Это бортовой повар. Ещё четверых – только через два дня, и ещё одного – в четверг. Один человек остаётся пропавшими без вести.

Спасатели говорят, что поисковая операция «длительная и сложная», поскольку усилиям мешают «очень тесные» пространства внутри затонувшего судна.

При этом эксперты в замешательстве, как эта трагедия вообще могла произойти, ведь яхта такого уровня должна быть оснащена всеми новейшими средствами безопасности. Другая яхта, стоявшая на якоре рядом, от шторма не пострадала.

Власти начали расследование. По одной из версий, судно мог утянуть на дно водяной смерч.

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