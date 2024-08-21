Власти Аргентины поместили на карантин грузовое судно на реке Парана из-за предполагаемого случая оспы обезьян на..

Из-за подозрений на оспу обезьян в Аргентине поместили на карантин грузовое судно

Власти Аргентины поместили на карантин грузовое судно на реке Парана из-за предполагаемого случая оспы обезьян на борту.

Как сообщается, у одного из членов экипажа индийской национальности обнаружили волдыри на коже, преимущественно на груди и лице. Его уже изолировали от остального экипажа.

Судно под флагом Либерии шло из бразильского порта, чтобы забрать груз сои. Сейчас оно стоит на якоре недалеко от аргентинского зернового порта Росарио.

По данным ВОЗ, в этом году около 13 стран сообщили о случаях оспы обезьян. При этом они были вызваны новым штаммом «клада 1b», который, вероятно, передаётся быстрее остальных.

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В лагере для переселенцев на востоке ДР Конго люди говорят, что мало знают о путях распространения болезни.

[Джастина Мунгико, переселенка]:«Я не знаю, откуда появляется это заболевание, вызывающее поражение кожи. Я даже не могу вспомнить его название. Нам сказали, что можно заболеть после употребления мяса диких животных, но ни я, ни мой ребёнок не ели такого мяса. Эти симптомы появились только сейчас».

В ДР Конго зарегистрировали уже около 27 тысяч случаев оспы обезьян. Вспышка началась в январе 2023 года. Умерло примерно 1100 человек, в основном дети.

На прошлой неделе ВОЗ объявила болезнь чрезвычайной ситуацией после того, как вирус обнаружили в соседних с ДР Конго странах, а также за пределами африканского континента.

Проблема в ДР Конго и других странах усугубляется отсутствием финансирования исследований.

[Хелен Риз, сопредседатель группы по реагированию на вирус]:«Мы до сих пор не имеем глобально понимания относительно оспы обезьян, вспышек, того, как болезнь распространяется, сколько есть бессимптомных случаев и случаев с симптомами».

Изначально вирус передавался от животных человеку. Теперь же он распространяется среди людей через тесный физический контакт, а также воздушно-капельным путём, однако только если заболевший стоит очень близко к другому человеку и дышит или говорит прямо ему в лицо.

Также можно заразиться через постельное бельё, одежду и полотенца заболевших.

Ещё один способ передачи – тесный контакт с заражёнными животными, такими как белки, обезьяны и крысы.

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