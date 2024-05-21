У австралийки Лили Даркин поход в кафе не всегда оставляет приятные воспоминания. Всё дело в её..

Приложение помогает инвалидам искать кафе и рестораны для встречи с друзьями

У австралийки Лили Даркин поход в кафе не всегда оставляет приятные воспоминания. Всё дело в её низком росте. У девушки инвалидность.

[Лили Даркин, инвалид]:

«Когда я иду расплачиваться, для меня это всегда довольно напряжённо. Я не знаю, насколько высокой окажется барная стойка и сможет ли официант меня увидеть».

Инвалиды в Австралии сталкиваются и с другими трудностями.

[Шейн Григорек, защитник прав инвалидов]:

«Очень неприятно, когда приходишь в рестораны и кафе и обнаруживаешь, что туалет для инвалидов превратили в кладовую».

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Из-за таких обстоятельств далеко не все заведения подходят для людей с инвалидностью. При этом они всё же хотят периодически встречаться с друзьями.

[Лили Даркин, инвалид]:

«Приходится часами искать в интернете и тратить много времени на то, чтобы найти доступное место».

Облегчить такую задачу решили Государственный департамент социальных служб Австралии и стартап Moonshine Lab. Они создали специальное приложение, которое помогает найти подходящее заведение.

[Кейт Мид, участница проекта]:

«Если у кого-то есть ребёнок с ограниченными возможностями или кто-то сам инвалид, то эта информация жизненно важна. Мы надеемся, что приложение изменит отношение общества к людям с инвалидностью».

Специалисты подчёркивают, что для инвалидов очень важно выходить из дома и вживую общаться с людьми, поскольку это поддерживает психическое здоровье.

Новым приложением пользуются уже 2000 человек.

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