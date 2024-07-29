В Северной Калифорнии горит парк: огонь охватил 1500 км² территории

В Северной Калифорнии продолжает распространяться пожар, вспыхнувший в парке Бидуэлл. Огонь охватил почти 1500 квадратных километров..

В Северной Калифорнии продолжает распространяться пожар, вспыхнувший в парке Бидуэлл. Огонь охватил почти 1500 квадратных километров территории. Сгорели более 130 строений. 8000 человек получили приказы об эвакуации.

С огнём борются несколько тысяч пожарных. Им удалось локализовать огонь на 12% горящей территории. Этому помогла небольшая перемена погоды. На некоторое время ослаб ветер и повысилась влажность воздуха. Однако потом жара стала возвращаться.

Пожарным помогает наземная техника. Также огонь тушат с воздуха. Задействованы вертолёты и самолёты.

За неделю до пожара температура в регионе достигала 40 градусов. Но само бедствие началось не по вине стихии. Местные жители видели, как некий мужчина столкнул в овраг горящий автомобиль. Подозреваемого задержали.

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Парк Бидуэлл – один из крупнейших в США. Эксперты предполагают, что на тушение пожара уйдут недели, если не месяцы. Может выгореть более 4000 квадратных километров лесов. Тогда это бедствие войдёт в пятёрку самых масштабных пожаров в Калифорнии.

Сейчас этот пожар – крупнейший из всех, которые вспыхнули в США. В целом в этом сезоне огонь выжег около 8000 квадратных километров территории.

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