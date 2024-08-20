У берегов Сицилии продолжается поисково-спасательная операция. В понедельник здесь затонула роскошная парусная яхта Bayesian, на борту..

У берегов Сицилии затонула роскошная яхта с британским техномагнатом на борту

У берегов Сицилии продолжается поисково-спасательная операция. В понедельник здесь затонула роскошная парусная яхта Bayesian, на борту которой находилось 22 человека. Среди пропавших без вести – британский техномагнат Майкл Линч и его дочь.

Всему виной стал неожиданно начавшийся шторм. 56-метровый парусник под британским флагом стоял на якоре недалеко от берега возле порта Портичелло. По словам очевидцев, когда незадолго до рассвета налетел шторм, яхта быстро исчезла в волнах.

Подтверждена гибель одного человека. Сообщается, что это бортовой повар.

Ещё шестерых продолжают искать. По данным итальянской береговой охраны, это граждане Великобритании, Америки и Канады.

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15 человек спасли, в том числе жену пропавшего бизнесмена, которой и принадлежала яхта. Среди спасённых также есть годовалая девочка. Людей разместили в отеле недалеко от места происшествия.

Выжившие сообщили, что Линч организовал прогулку на яхте для своих коллег по работе.

Обломки судна лежат на глубине 49 метров. Сейчас их осматривают водолазы.

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