Тонны мёртвой рыбы покрыли воды залива Пагаситикос, на побережье которого расположен греческий портовый и курортный город..

Тонны мёртвой рыбы прибило на берег рядом с греческим курортом

[Стелиос Лимниос, член городского совета]:

«Огромную массу мёртвой пресноводной рыбы принесло течением из водохранилища Карла».

Тонны мёртвой рыбы покрыли воды залива Пагаситикос, на побережье которого расположен греческий портовый и курортный город Волос. Вокруг стоит зловонный запах. Власти и местные жители торопятся собрать рыбу, пока он не достиг близлежащих отелей и ресторанов.

Это бедствие – отголосок прошлогоднего шторма «Даниэль», который затопил Фессалийскую равнину рядом с водохранилищем. Пресноводная рыба от контакта с солёной водой сразу погибла.

[Стелиос Лимниос, член городского совета]:

«Мёртвая рыба простирается на километры. Местные рыбаки говорят, что она плавает не только вдоль побережья, но и в центре залива Пагаситикос».

За последние сутки вывезли уже 40 тонн мёртвой рыбы, но её по-прежнему много.

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[Стелиос Лимниос, член городского совета]:

«Вторая потенциальная проблема – это загрязнение воды патогенами, которые могут развиться и навредить морским млекопитающим, таким как дельфины и черепахи. Мы пока не знаем полного масштаба ущерба. Посмотрим, как будут развиваться события в следующие дни. Мы встревожены».

Работники туристического сектора боятся за бизнес. В прошлом году он уже и так пострадал из-за шторма.

[Димосфенис Бакояннис, владелец ресторана]:«После наводнения наш город опустел. Теперь залив наполнился рыбой из Карлы. По сравнению с прошлым годом наши доходы сократились на 80%. У меня было 20 сотрудников, а в этом году только 8, потому что туристов нет».

Местная прокуратура распорядилась провести расследование в связи с инцидентом. Власти намерены перекрыть сетью реку, чтобы рыбу не уносило в залив. Однако местные бизнесмены говорят, что это надо было сделать это ещё до шторма или хотя бы в мае – до начала туристического сезона.

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