Число погибших в результате наводнения в Мьянме возросло до 74. Такие данные приводят государственные СМИ. Масштабные..

Число жертв наводнений в Мьянме возросло до 74

Число погибших в результате наводнения в Мьянме возросло до 74. Такие данные приводят государственные СМИ.

Масштабные наводнения по всей стране, которая и так охвачена войной, были вызваны сильными дождями.

По словам властей, бедствие разрушило пять плотин, четыре пагоды и более 65 000 домов. Поисково-спасательные операции продолжаются. Около 90 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

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Непогоду в регион принёс тайфун «Яги». Он стал самым сильным штормом, обрушившимся на Азию в этом году.

Во Вьетнаме и Таиланде жертвами «Яги» стали сотни людей. В обеих странах затоплены города.

Напомним, в Мьянме в феврале 2021 года произошёл военный переворот. С тех пор и так обедневшая страна ещё больше погрузилась в насилие.

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