Крупнейшее дерево планеты «Генерал Шерман» проходит медосмотр

Это «Генерал Шерман» – крупнейший живой организм на Земле. Сейчас наступило время для медицинского осмотра этой..

Это «Генерал Шерман» – крупнейший живой организм на Земле. Сейчас наступило время для медицинского осмотра этой гигантской секвойи. Она растёт в национальном парке «Секвойя» в Калифорнии.

Считается, что дереву больше 2000 лет. Его высота – 85 метров. Окружность ствола у земли – более 31 метра, а максимальный диаметр у основания – более 11 метров. Масса превышает 1900 тонн.

Главная задача специалистов – проверить, не точит ли дерево жучок.

[Энтони Эмброуз, директор организации «Общество древних лесов»]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Поднимаясь наверх, мы не знали, сколько жуков будет на «Генерале Шермане». Мы обнаружили немного, но в целом это дерево кажется очень здоровым и способным защищаться от нашествия жуков».

Исследователей всё больше тревожат жуки-короеды. Раньше секвойи хорошо противостояли этим насекомым. Но в последние годы короеды уже уничтожили 40 таких деревьев в национальных парках в США.

Короеды атакуют дерево с кроны и постепенно спускаются вниз. Эти крошечные жуки могут погубить секвойю за полгода. Поэтому-то и решили осмотреть «Генерала Шермана». Специалисты говорят, что сейчас многие деревья ослаблены засухами.

[Энтони Эмброуз, директор организации «Общество древних лесов»]:

«Это вызывает беспокойство в отношении некоторых гигантских секвой, но у «Генерала Шермана» всё впорядке».

Специалисты осматривают ветви и ствол старого дерева. Но такой метод не годится для того, чтобы обследовать все секвойи. Понадобилось бы слишком много времени. Поэтому исследователи экспериментируют.

[Энтони Эмброуз, директор организации «Общество древних лесов»]:

«Мы проверяли, можно ли использовать дроны и спутниковые снимки, чтобы отследить то, что мы видим, осматривая дерево лично. В случае успеха специалисты смогут контролировать намного больше территории».

Если бы исследователи нашли короедов, то дерево пришлось бы спасать. Возможно, на нём спилили бы поражённые ветки, а, может быть, обработали бы химикатами.

«Генерал Шерман» не самая высокая секвойя в мире. Но это самое большое и тяжёлое дерево на планете.

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