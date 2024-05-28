Более 2000 человек, возможно, похоронены заживо в результате гигантского оползня в Папуа – Новой Гвинее. Это..

Более 2000 человек, возможно, похоронены заживо под оползнем в Папуа – Новой Гвинее

Более 2000 человек, возможно, похоронены заживо в результате гигантского оползня в Папуа – Новой Гвинее. Это подтвердила Организация Объединённых Наций.

Бедствие случилось в районе деревни Ямбали на севере страны. В понедельник местные СМИ сообщили, что несколько человек удалось спасти, когда кто-то услышал их крики из-под завалов.

Впрочем, опасная и труднопроходимая местность повышает риск того, что выживших будет мало.

До погребённых пытаются добраться с лопатами, палками и просто с голыми руками. Извлекли пока только шесть тел.

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Первый экскаватор прибыл на место только поздно вечером в воскресенье, более чем через два дня после оползня.

При этом сотрудники гуманитарных организаций были вынуждены разместиться в десятках километров от места происшествия из-за межплеменной войны, которая продолжается в районе. В субботу в результате насилия погибло, по меньше мере, восемь человек.

В пострадавшем районе находится шесть деревень, где проживало около 4000 человек. Но эта цифра может быть очень неточной – последнюю перепись здесь проводили около четверти века назад.

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