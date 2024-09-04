Тропический шторм «Яги» обрушился на Филиппины: есть жертвы

На Филиппинах продолжаются поисково-спасательные работы после нашествия тропического шторма «Яги». Подтверждена гибель 13 человек. Шторм обрушился..
Дата загрузки: 2024-09-04
На Филиппинах продолжаются поисково-спасательные работы после нашествия тропического шторма «Яги». Подтверждена гибель 13 человек.
Шторм обрушился на регион в понедельник, ударив по восточному городу Касигуран в провинции Аврора.
В городе Антиполо к востоку от столицы Манилы началось внезапное наводнение и сошёл оползень. Два человека ещё числятся пропавшими без вести.
[Роэль Вергара, спасатель]:
«Когда мы убирали листы металлического мусора, подтвердилось, что под ними находится тело погибшего».
[Альмира Лагидао, тётя погибшего]:
«Мы молились, чтобы все тела нашли. По крайней мере, так мы можем их оплакивать, а не искать дальше».
В Маниле и соседних провинциях из-за непогоды закрыты школы и госучреждения.
Скорость ветра достигает 75 км в час. Шторм «Яги» продолжает перемещаться на северо-запад над Южно-Китайским морем.
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