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Тропический шторм «Яги» обрушился на Филиппины: есть жертвы

Тропический шторм «Яги» обрушился на Филиппины: есть жертвы

На Филиппинах продолжаются поисково-спасательные работы после нашествия тропического шторма «Яги». Подтверждена гибель 13 человек. Шторм обрушился..

Дата загрузки: 2024-09-04

Тропический шторм «Яги» обрушился на Филиппины: есть жертвы

На Филиппинах продолжаются поисково-спасательные работы после нашествия тропического шторма «Яги». Подтверждена гибель 13 человек.

Шторм обрушился на регион в понедельник, ударив по восточному городу Касигуран в провинции Аврора.

В городе Антиполо к востоку от столицы Манилы началось внезапное наводнение и сошёл оползень. Два человека ещё числятся пропавшими без вести.

[Роэль Вергара, спасатель]:

«Когда мы убирали листы металлического мусора, подтвердилось, что под ними находится тело погибшего».

[Альмира Лагидао, тётя погибшего]:
«Мы молились, чтобы все тела нашли. По крайней мере, так мы можем их оплакивать, а не искать дальше».

В Маниле и соседних провинциях из-за непогоды закрыты школы и госучреждения.

Скорость ветра достигает 75 км в час. Шторм «Яги» продолжает перемещаться на северо-запад над Южно-Китайским морем.
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