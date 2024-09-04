На Филиппинах продолжаются поисково-спасательные работы после нашествия тропического шторма «Яги». Подтверждена гибель 13 человек. Шторм обрушился..

Тропический шторм «Яги» обрушился на Филиппины: есть жертвы

На Филиппинах продолжаются поисково-спасательные работы после нашествия тропического шторма «Яги». Подтверждена гибель 13 человек.

Шторм обрушился на регион в понедельник, ударив по восточному городу Касигуран в провинции Аврора.

В городе Антиполо к востоку от столицы Манилы началось внезапное наводнение и сошёл оползень. Два человека ещё числятся пропавшими без вести.

[Роэль Вергара, спасатель]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Мы молились, чтобы все тела нашли. По крайней мере, так мы можем их оплакивать, а не искать дальше».

В Маниле и соседних провинциях из-за непогоды закрыты школы и госучреждения.

Скорость ветра достигает 75 км в час. Шторм «Яги» продолжает перемещаться на северо-запад над Южно-Китайским морем.

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