Уникальный бюст «отца Возрождения» нашли во Флоренции

В Соборе Санта-Мария-дель-Фьоре – одной из многочисленных жемчужин Флоренции – обнаружили новое сокровище. Коллекцию музея собора..

В Соборе Санта-Мария-дель-Фьоре – одной из многочисленных жемчужин Флоренции – обнаружили новое сокровище.

Коллекцию музея собора пополнил терракотовый бюст возрастом почти 700 лет. Он изображает Филиппо Брунеллески – архитектора раннего Возрождения, который спроектировал купол собора.

Эксперты называют открытие «исключительным», отмечая художественную ценность произведения, а также то, что архитектора очень редко изображали после его смерти в 1446 году.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Джанкарло Джентилини, профессор современного искусства]:

«Бюст выполнил приёмный сын Брунеллески, скульптор Андреа ди Лаццаро Кавальканти, известный как Буджано. Это была заготовка для мраморного изображения, которое поместили внутри собора с правой стороны от входа».

Кавальканти сделал бюст почти из цельного куска глины в начале 1447 года. Позже в том же году завершил памятник.

Эксперты говорят, что терракотовая модель, вероятно, какое-то время хранилась в мастерской скульптора. Однако позже о ней забыли.

[Джанкарло Джентилини, профессор современного искусства]:«Это произведение имеет огромное значение для всего развития истории западного искусства, поскольку как современники Филиппо Брунеллески, так и нынешние историки считают его отцом Возрождения».

Сейчас команда экспертов приступает к реставрации бюста, чтобы удалить остатки мела и следы краски. Позже его выставят в музее рядом с собором.

Собор Санта-Мария-дель-Фьоре – самое знаменитое из архитектурных сооружений флорентийского искусства XV века. Он впечатляет своими размерами. Общая высота купола с крестом – 114,5 метра.

Короткая ссылка на эту страницу: