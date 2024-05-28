Как работница банка руководит танцевальной фольклорной труппой

Утром она работница банка, а вечером перевоплощается в руководителя фольклорной труппы. Именно так египтянка Пинки Селим..

Утром она работница банка, а вечером перевоплощается в руководителя фольклорной труппы. Именно так египтянка Пинки Селим проживает каждый свой день, посвящая всё свободное время давнему увлечению.

Пинки занимается постановкой фольклорных танцев под традиционную музыку Египта.

С юных лет она любила танцы и чёрно-белые фильмы. Балетное искусство начала изучать в четыре года. Занималась им 12 лет. После этого переключилась на другие виды танцевального искусства, такие как современный танец и хип-хоп. Но в итоге присоединилась к фольклорной труппе Американского университета в Каире.

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[Пинки Селим, руководитель танцевальной труппы]:

«Каждый год мы ездили в другую страну представлять Египет на фольклорных праздниках. В то время я была удивлена и не могла поверить, что, когда мы выступали, например, под музыку Луксора, то публика нам подпевала. Это были зрители, которые не имели никакого отношения к Египту, иностранцы. Это меня поразило: иностранцы любили египетское искусство, наследие, песни, музыку и танцы больше, чем публика здесь».

Пинки решила вернуть любовь египтян к их собственной культуре. Сначала она начала преподавать такие танцы. А в 2013 году основала труппу, в которую стала принимать желающих всех возрастов.

[Пинки Селим, руководитель танцевальной труппы]:«Я начинала одна. А теперь труппа включает 30 человек, мужчин и женщин разного возраста. У нас есть те, кому 50 лет, и есть те, кому 15».

Студия Пинки находится в городе Гиза. Участники труппы не просто учатся танцевать. Они также узнают историю традиционной одежды, музыки и инструментов.

[Пинки Селим, руководитель танцевальной труппы]:«Фольклор – это искусство твоей страны, искусство, которое надо уважать, любить, понимать и показывать людям за рубежом, вместо того, чтобы перенимать чужое».

Пинки надеется расширить свою труппу. Она также мечтает, чтобы для её танцев специально написали фольклорные песни. Но говорит, что пока это трудно осуществить, поскольку труппа не получает финансовой поддержки ни от спонсоров, ни от Министерства культуры Египта.

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[Пинки Селим, руководитель танцевальной труппы]:«Моя мечта – найти композиторов, которые сочинят музыку специально для труппы, а также найти авторов, которые будут писать тексты для моей труппы, чтобы я могла записать целый альбом в студии. Это моя мечта, но на это нужно много денег».