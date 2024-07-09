Неожиданное сокровище: мраморную статую нашли в древнеримской канализации в Болгарии

Болгарские археологи во время раскопок древнеримской канализации наткнулись на неожиданное сокровище – хорошо сохранившуюся мраморную статую..
Дата загрузки: 2024-07-10
Статуя – высотой в два метра. Её нашли на месте древнего города Гераклея Синтика на юго-западе Болгарии недалеко от границы с Грецией.[Людмил Вагалинский, археолог]:
«Это Гермес и это римская копия древнегреческого оригинала. Подобный образ был широко популярен примерно во II веке нашей эры».
Археологи говорят, что город сильно пострадал в результате землетрясения в 388 году нашей эры.
При этом местные жители, вероятно, пытались сохранить статую даже несмотря на то. что в Римской империи христианство приняли в качестве официальной религии.[Людмил Вагалинский, археолог]:
«Его голова сохранилась в очень хорошем состоянии. На руках есть несколько надломов, потому что они были повреждены во время землетрясения IV века. Люди, жившие в этом районе, были язычниками. Они с большим уважением спрятали его в большом недействующем канале города и засыпали сверху землёй».
Гераклея Синтика был большим древнегреческим городом на правом берегу реки Стримон. Его основал древнемакедонский царь Филипп II Македонский в период между 356 и 339 годом до нашей эры. С тех пор он был культурным и политическим центром древней области Синтика, населённой преимущественно фракийцами.
После землетрясения Гераклея Синтика пришла в упадок. Город опустел примерно в 500 году нашей эры.
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